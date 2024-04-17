YSK'dan Ordu ve Hatay kararı! İYİ Parti ve CHP'nin itirazları reddedildi

İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine yönelik YSK'ya bir kez daha başvurduklarını açıklamıştı. YSK, İYİ Parti'nin Ordu'da 'tam kanunsuzluk' başvurusunu reddetti.

CHP'NİN HATAY İTİRAZI DA REDDEDİLDİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İskenderun İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin 'Tam Kanunsuzluk' gerekçesiyle yaptığı itirazı reddetti.