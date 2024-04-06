YSK, Van için gerekçeli kararını açıkladı

Van İl Seçim Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği bulunmadığı gerekçesiyle mazbatanın ikinci sıradaki AK Parti adayına verilmesini kararlaştırdı.

DEM Parti avukatlarının yaptığı başvuruyu değerlendiren YSK, Van İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırıp, mazbatanın Zeydan'a verilmesini kararlaştırdı. YSK'nın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, Zeydan hakkında, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 2021 yılında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildiği, dosyanın Yargıtay'da kesinleştiği belirtildi. Aynı mahkeme tarafından 4 Nisan 2023 tarihli ek karar ile Zeydan hakkında yasaklanmış hakların geri verilmesine karar verildiği ve bu kararın da kesinleştiği hatırlatıldı. Aynı mahkemenin seçimden 2 gün önce 29 Mart 2024 tarihinde daha önceki kararın ortadan kaldırılmasına ilişkin verdiği ikinci ek kararın hukuki değerden yoksun olduğu ve yok hükmünde olduğu belirtildi. Verilen karar ve kesinleştirme işleminin, bir şekilde temyizen kaldırılmadığı sürece ayakta olduğu, seçim takvimi sürecinde de ilgili seçim kurullarınca bu karar uyarınca işlem yapıldığı kaydedildi.

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'USUL 'İLK KARAR GEÇERLİLİĞİNİ KORUMAKTADIR'

Kararda, "Bu sebeple yok hükmünde olan ve bu nedenle de Kurulumuzca da yokluğu sabit görülen söz konusu ikinci ek kararın hukuken dikkate alınma imkanı bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle verilen yasaklanmış hakların iadesine ilişkin 4/4/2023 tarihli ilk karar halen geçerliliğini sürdürmektedir" denildi.

CMK’nın 264’üncü maddesine dikkat çekilen kararda, "Buna göre kanun yoluna başvurma, başvuranın haklarını ortadan kaldırmaz. Bu durumda mahkemenin başvuruyu derhal ilgili mercie göndermesi gerekir. Bu durumda Diyarbakır 5'nci Ağır Ceza Mahkemesinin yapması gereken iş, itirazı

istinaf/temyiz başvurusu olarak kabul ederek dosyayı üst mahkemesine göndermek olacaktı. Ancak mahkemenin kanuna aykırı şekilde el çekmiş olduğu dosyayı tekrar ele alarak ilk kararını kaldıran yeni bir karar vermesi usul ve yasaya aykırıdır" ifadeleri kullanıldı.

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Abdullah Zeydan'ın şeklen de olsa seçim takvimine uygun olarak süresinde ibraz edilmiş ve kabul edilmiş, kesinleşmiş bir yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı bulunduğu için 31 Mart 2024 oy verme günü itibarıyla seçilme yeterliliğini taşıdığı belirtilerek Van İl Seçim Kurulu'nun kararının kaldırılması, mazbatanın seçilme yeterliliğine sahip en çok oy alan Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verildi