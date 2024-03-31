YSK seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, YSK seçim sonuçlarını saat kaçta açıklayacak? Seçim sonuçları ne zaman belli olur?

YSK seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 31 Mart 2024 Yerel Seçimler için oy kullanma işlemi sona erdi. Belediye başkanı ve muhtarlık seçimleri için oy vermeye başlayan seçmenler, YSK tarafından sonuçların açıklanacağı saat sorgulamaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 16.00 itibarıyla 32 ilde oy verme işleminin tamamlandığını ve sayım işlemine başlandığını bildirdi. Yener, YSK önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. "Saat 16.00 itibarıyla 32 ilimizde oy verme işlemi tamamlanmış ve oy sayım işlemleri başlamıştır. Saat 17.00 itibarıyla da kalan diğer ilimizdeki oy verme işlemleri tamamlanacaktır" diyen Yener, saat 17.00'de tüm oy sayım işlemleriyle ilgili genel bilgi vereceklerini söyledi. Peki, 2024 seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 31 Mart seçim sonuçları ne zaman belli olur?

YSK seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, 31 Mart yerel seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Oy verme işleminin tamamlanmasıyla Kurul'un toplanarak yayın yasaklarının hangi saatte kaldırılacağına ilişkin karar vereceğini belirten Yener, yayın yasakları kaldırılmadan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamada bulunulmamasını istedi.

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31 Mart pazar günü oy verme sürecinde kıraathane, kafe, internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.



Eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına uyulması şartıyla 31 Mart Pazar günü sadece saat 18.00’den sonra düğün yapılabilecek.



Seçim günü emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse silah, her türlü kesici, delici veya bereleyici aletleri köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.



Pazar günü saat 18.00’e kadar radyolar, her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.



Saat 21.00’dan sonra bütün yayınlar serbest olurken Yüksek Seçim Kurulu’nun gerekli görmesi durumunda saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı açıklamada “ Yayın yasakları ise saat 21.00'de sona eriyor. Saat 17.00'dan sonra toplantı yaparak yayın yasaklarının 21.00'den önce sona erip ermeyeceği konusunda bir karar verip, bu kararı da kamuoyu ile paylaşacağız. “ ifadelerini kullandı.

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