YSK onayladı! İşte 14 Mayıs oy pusulası

Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Genel Merkez Temsilcisi Recep Özel, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde kullanılacak oy pusulalarının basılmaya başlandığını duyurdu.

TALİMAT VERİLDİ

Sosyal medya hesabından paylaşan Özel, "Cumhurbaşkanı Seçimi'nde kullanılacak oy pusulasının basım yerinde YSK üyelerimiz ve siyasi parti temsilcilerimizle birlikte hazır bulunduk, uygun olan oy pusulasının basım işlemleri başlatılması talimatı verilmiştir" açıklamasında bulundu.

YSK 74 ÜLKE VE 177 NOKTADA OY KULLANILACAĞINI DUYURDU

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 74 ülke ve 177 noktada oy kullanılacağını duyurdu. Ülkelere ve şehirlere göre farklılık gösteren oy verme işlemleri en erken 27 Nisan’da başlayacak ve 9 Mayıs’ta sona erecek.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurt dışı seçmenlerin temsilciliklerde oy kullanacakları tarih aralığı ve oy kullanılacak adresler YSK tarafından ilan edildi. Yapılan açıklamada 74 ülke ve 177 noktada oy kullanılacağı belirtildi. Ülkelere ve şehirlere göre farklılıklar olsa da genel başlangıç 27 Nisan olurken, son oy verme tarihi ise 9 Mayıs olarak belirlendi. Dış temsilciliklerde oy verme saatleri belirtilen tarihler arasında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00-21.00 olarak, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00-18.00 olarak belirlendi. Oy verecek vatandaşların randevu almasına gerek olmadığı duyuruldu.

Afganistan’da seçim sandığı kurulmazken, en çok oy kullanılacak ülke 26 nokta ile Almanya oldu. Almanya’da 26, ABD’de 9, Arnavutluk’ta 1, Avustralya’da 3, Avusturya’da 6, Azerbaycan’da 3, Bahreyn ve Belarus’ta 1’er, Belçika’da 3, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 2, Bosna Hersek’te 3, Brezilya’da 2, Bulgaristan’da 3, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nda 4, Cezayir ve Çekya’da 1’er, Çin’de 4, Danimarka’da 2, Estonya, Fas ve Finlandiya’da 1’er Fransa’da 9, Güney Afrika’da 2, Gürcistan’da 2, Hollanda’da 4, Irak’ta 3, İran’da 3, İrlanda’da 1, İspanya’da 2, İsrail ve İsveç’te 1’er İsviçre’de 3, İtalya’da 2, Japonya’da 2, Kanada’da 4, Kararağ’da ve Katar’da 1’er, Kazakistan’da 3, Kırgızistan ve Kore’de 1’er, Kosova’da 2, Kuveyt’te 1, KKTC’de 3, Kuzey Makedonya’da 1, Libya’da 2, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Macaristan, Malezya ve Malta’da 1’er Mısır’da 2, Moldova’da 2, Nijerya ve Norveç’te 1’er, Özbekistan’da 2, Pakistan’da 3, Polonya ve Portekiz’de 1’er, Romanya’da 2, Rusya’da 4, Sırbistan’da 1, Singapur, Sudan, Slovakya’da 1’er, Suudi Arabistan Krallığı’nda 2, Tanzanya, Tayland, Türkmenistan’da 1’er, Ukrayna’da 2, Umman, Ürdün ve Yeni Zelanda’da 1’er, Yunanistan’da ise 4 noktada sandık kurulacak.

Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Almanya’da oy kullanılacak başkonsolosluklar ise şöyle:

“Berlin Başkonsolosluğu, Düsseldorf Başkonsolosluğu, Essen Başkonsolosluğu, Essen Başkonsolosluğu/Dortmund, Essen Başkonsolosluğu/Siegen, Frankfurt Başkonsolosluğu, Frankfurt Başkonsolosluğu/Fulda, Frankfurt Başkonsolosluğu/Limburg, Hamburg Başkonsolosluğu, Hamburg Başkonsolosluğu/Kie, Hannover Başkonsolosluğu, Hannover Başkonsolosluğu/Bremen, Karlsruhe Başkonsolosluğu, Karlsruhe Başkonsolosluğu/Mannheim, Kassel Başkonsolosluğu, Köln Başkonsolosluğu, Köln Başkonsolosluğu/Aachen, Mainz Başkonsolosluğu, Mainz Başkonsolosluğu/Saarbrücken, Münih Başkonsolosluğu, Münster Başkonsolosluğu, Münster Başkonsolosluğu/Bielefeld, Nürnberg Başkonsolosluğu, Nürnberg Başkonsolosluğu/Regensburg, Stuttgart Başkonsolosluğu, Stuttgart Başkonsolosluğu/Ulm”