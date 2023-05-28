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YSK Başkanı: Şu ana kadar açılan sandık oranı yüzde 75,42'dir

YSK Başkanı Yener, "Şu ana kadar açılan sandık oranı yüzde 75,42'dir. An itibarıyla Erdoğan’ın oy oranı yüzde 53.35, Kemal Kılıçdaroğlu’nun oranı yüzde 46.65, yurt dışında ise Erdoğan’ın oy oranı 60.75, Kılıçdaroğlu’nun oranı yüzde 39.25’tir" dedi.

28.05.2023 - 18:47 | | İHA
YSK Başkanı: Şu ana kadar açılan sandık oranı yüzde 75,42'dir

YSK Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu. Yener açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yurt içi ve yurt dışı toplam sandık oranı yüzde 75.42’dir. Anbean bu oranlar siyasi partilerimize paylaşılmaktadır. Yüzde 75.42’si açılmıştır. An itibarıyla Erdoğan’ın oy oranı yüzde 53.35, Kemal Kılıçdaroğlu’nun oranı yüzde 46.65, yurt dışında ise Erdoğan’ın oy oranı 60.75, Kılıçdaroğlu’nun oranı yüzde 39.25’tir. Yurt dışı ve yurt içi oylarını toplamında Erdoğan, yüzde 53.41, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 46.59 oy oranına sahiptir. Geçici sonuçların ilanının beklenmesini kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

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