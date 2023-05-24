GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri YSK, 28 Mayıs seçimi için oy pusulasını tanıttı
ABONE OL

YSK, 28 Mayıs seçimi için oy pusulasını tanıttı

Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) cumhurbaşkanı seçimi 2'nci tur oylamasında kullanılacak oy pusulaları tanıtıldı.

24.05.2023 - 14:45 | | Doğa Başak ÖZTÜRK- Umutcan ÖREN/ANKARA, (DHA)
YSK, 28 Mayıs seçimi için oy pusulasını tanıttı

YSK Başkanlığı'nda temsili oy verme kabini kurularak, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçimi 2'nci tur oylamasında kullanılacak şeffaf sandık ve oy pusulaları tanıtıldı. Cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 1'inci sırada, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 2'inci sırada yer aldı.



Seçmenler, oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak. Oy pusulasına 'TERCİH' veya 'EVET' mührü dışında imza ve işaret yapılmayacak. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Aksi halde oy geçersiz sayılacak. Cep telefonu ve kamera gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme kabinine girilmesi yasak olacak.

GÜNCEL HABERLER

Yurt dışında kullanılan oy sayısı açıklandı

Yurt dışında kullanılan oy sayısı açıklandı

Gerçek 50 yıl sonra ortaya çıktı! Ülke tarihinin en korkunç vakasıydı katil böyle bulundu...

Gerçek 50 yıl sonra ortaya çıktı! Ülke tarihinin en korkunç vakasıydı katil böyle bulundu...

YSK, 28 Mayıs seçimi için oy pusulasını tanıttı

YSK, 28 Mayıs seçimi için oy pusulasını tanıttı