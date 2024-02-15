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Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yozgat-Kayseri yolu Battal köyü yakınlarında yolcu otobüsü kaza yaparak yan yattı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır yaralı toplam 18 kişi yaralandı.

15.02.2024 - 08:09 |
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Mersin'in Tarsus ilçesinden Amasya'ya gitmek için yola çıkan M.K.yönetimindeki yolcu otobüsü, Yozgat-Kayseri kara yolunun Battal köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, şoför ve otobüs çalışanlarının da bulunduğu 19 kişi yaralandı.

Kaza yerine jandarma, emniyet, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, TRT Haber yayınında, ağır yaralanan vatandaşlardan 1'inin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yaralı 18 kişiden 3'ünün durumu hayati tehlikesini sürdürüyor.

 

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