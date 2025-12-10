Yozgat’ta yalancı bahar! Aralık ayında güller ve diğer çiçekler açtı

Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıkların etkisiyle bitkilerin döngüsünün değiştiğini belirten ilçe sakinleri, daha önce Aralık ayında böyle bir manzarayla karşılaşmadıklarını ifade etti.

Şefaatli’de esnaf olan Hacı Kayahan, işletmesinin bahçesindeki durumu şu sözlerle dile getirdi: "Hiç beklemediğimiz bir şekilde, biz budamalarımızı yaptık. Normalde bu mevsimde kar görürken güllerimizin, çiçeklerimizin çiçeklerinin açtığına şahit olduk. Her şey Rabbimin hikmeti. O ne verir, en güzelini verir diyelim."