GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemYozgat’ta yalancı bahar! Aralık ayında güller ve diğer çiçekler açtı
HaberlerGündem Haberleri Yozgat’ta yalancı bahar! Aralık ayında güller ve diğer çiçekler açtı

Yozgat’ta yalancı bahar! Aralık ayında güller ve diğer çiçekler açtı

10.12.2025 - 21:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Yozgat’ta yalancı bahar! Aralık ayında güller ve diğer çiçekler açtı

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve kurak geçen yaz aylarının ardından yağışların olmaması, Aralık ayında adeta yalancı bahar yaşanmasına neden oldu. İlçede bazı bahçelerde güllerin yeniden çiçek açtığı görüldü.

Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıkların etkisiyle bitkilerin döngüsünün değiştiğini belirten ilçe sakinleri, daha önce Aralık ayında böyle bir manzarayla karşılaşmadıklarını ifade etti.

Şefaatli’de esnaf olan Hacı Kayahan, işletmesinin bahçesindeki durumu şu sözlerle dile getirdi: "Hiç beklemediğimiz bir şekilde, biz budamalarımızı yaptık. Normalde bu mevsimde kar görürken güllerimizin, çiçeklerimizin çiçeklerinin açtığına şahit olduk. Her şey Rabbimin hikmeti. O ne verir, en güzelini verir diyelim."

Güncel Haberler

Hatay'da polisin durdurduğu otomobilden cephanelik ele geçirildi
#Gündem

Hatay'da polisin durdurduğu otomobilden cephanelik ele geçirildi

Kamboçya-Tayland arasındaki çatışmalarda can kaybı 16'ya yükseldi
#Dünya

Kamboçya-Tayland arasındaki çatışmalarda can kaybı 16'ya yükseldi

Balıkesir'de susam üreticisine büyük destek! Alım fiyatı 155 TL'ye yükseldi
#Ekonomi

Balıkesir'de susam üreticisine büyük destek! Alım fiyatı 155 TL'ye yükseldi