Yozgat’ta seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre Yozgat terminal kavşağında H.B. idaresindeki 06 CVF 354 plakalı Volkswagen marka otomobilden duman yükselmeye başladı. Araçtan yükselen dumanı gören sürücünün ihbarı üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hızlıca müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayda can kaybı yaşanmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.