YouTube neden açılmıyor? Çözümü nedir? Son dakika!

Aşağıda YouTube’un açılmamasının olası sebeplerini ve bunları nasıl çözebileceğinizi açıkladık.

YouTube’un açılmamasının sebepleri ve çözümü

YouTube'un açılmadığı/çalışmadığı zamanlarda şu çözüm yöntemlerini kullanabilirsiniz.

YouTube’un genel sorunlarını kontrol edin

YouTube’da sorun yaşıyorsanız, öncelikle bu sorunun yaygın olup olmadığını kontrol edin:

DownDetector ile mevcut kesintileri kontrol edin.

Twitter gibi sosyal medya platformlarında diğer kullanıcıların şikayetlerini araştırın.

Google Workspace Durum Paneli’ni inceleyerek Google servislerindeki olası aksaklıkları gözden geçirin.

Eğer sorun genelse, YouTube’un düzelmesini beklemekten başka çare yoktur. Ancak sorun sadece sizdeyse, aşağıdaki adımları deneyin.

İnternet bağlantınızı test edin

YouTube’un çalışmamasının en yaygın nedeni internet bağlantı sorunlarıdır.

Hız testi yaparak bağlantınızın yeterli olup olmadığını kontrol edin.

Wi-Fi veya mobil veriyi kapatıp açarak yeniden bağlanmayı deneyin.

Farklı bir ağa bağlanarak sorunun devam edip etmediğine bakın.

Modemi/Yönlendiriciyi Yeniden Başlatma

Modeminizi kapatın ve en az 30 saniye bekleyin. Tekrar açın ve bağlantının oturmasını bekleyin. YouTube’u tekrar deneyin.

Cihazınızı yeniden başlatın

Basit bir yeniden başlatma birçok sorunu çözebilir.

Android’de Yeniden Başlatma

Güç düğmesini basılı tutun.

"Yeniden Başlat" seçeneğini seçin.

iPhone’da Yeniden Başlatma

Ses açma/kısma ve yan düğmeyi basılı tutun.

Kaydırma çubuğu görünene kadar bekleyin.

Cihazı kapatın ve tekrar açın.

Bilgisayarda Yeniden Başlatma (Windows/macOS)

Başlat > Yeniden Başlat (Windows)

Apple Menüsü > Yeniden Başlat (Mac)

YouTube uygulamasını güncelleyin

Eski bir sürüm, uygulamanın çalışmamasına neden olabilir.

Android’de Güncelleme

Google Play Store’u açın. YouTube’u aratın. "Güncelle" butonuna basın.

iPhone’da Güncelleme

App Store’u açın. YouTube’u aratın. "Güncelle" seçeneğini tıklayın.

Önbellek ve çerezleri temizleyin

Biriken geçici veriler sorun yaratabilir.

Android’de Önbellek Temizleme

Ayarlar > Uygulamalar > YouTube’a gidin. "Depolama" > "Önbelleği Temizle" seçeneğini tıklayın.

iPhone’da Önbellek Temizleme

Uygulamayı silip yeniden yükleyin.

Bilgisayarda Tarayıcı Önbelleğini Temizleme

Tarayıcı Ayarlarına gidin. "Gizlilik ve Güvenlik" > "Çerezleri ve Önbelleği Temizle" seçin.

YouTube uygulamasını yeniden yükleyin

Uygulamayı kaldırın. App Store/Play Store’dan tekrar yükleyin.

Tarih ve saat ayarlarını kontrol edin

Yanlış saat ayarı, bağlantı sorunlarına yol açabilir.

Android/iPhone’da Otomatik Saat Ayarlama

Ayarlar > Sistem > Tarih ve Saat > Otomatik Ayarla (Android)

Ayarlar > Genel > Tarih ve Saat > Otomatik Ayarla (iPhone)

Bilgisayarda Saat Ayarlarını Düzeltme

Windows: Sağ alt köşeden tarih/saat ayarlarını kontrol edin.

macOS: Sistem Tercihleri > Tarih ve Saat

İşletim sistemini güncelleyin

Eski bir işletim sistemi YouTube’u engelleyebilir.

Android/iPhone’da Güncelleme

Ayarlar > Sistem > Sistem Güncellemesi (Android)

Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme (iPhone)

Windows/macOS’ta Güncelleme

Windows Update veya Mac App Store üzerinden güncelleme yapın.

Farklı bir tarayıcı veya cihaz deneyin

Chrome yerine Firefox, Edge, Safari gibi tarayıcıları deneyin.

Telefonunuzda çalışıyorsa, bilgisayar sorunu olabilir (veya tam tersi).

Diğer çözümler

Tarayıcı Uzantılarını Devre Dışı Bırakın

Chrome: chrome://extensions/ adresinden gereksiz uzantıları kapatın.

Grafik Sürücülerini Güncelleyin

NVIDIA/AMD/Intel resmi sitesinden en son sürücüleri indirin.

Ağ Ayarlarını Sıfırlayın (Mobil)

Ayarlar > Sistem > Sıfırlama > Ağ Ayarlarını Sıfırla

Son çare: YouTube destek ile iletişime geçin

Tüm adımları denemenize rağmen sorun devam ediyorsa:

YouTube Yardım Merkezi’ni ziyaret edin.

Hata mesajlarını Google’da aratarak çözüm bulmaya çalışın.

Bu adımları takip ederek YouTube’un neden çalışmadığını tespit edebilir ve sorunu çözüme kavuşturabilirsiniz.