 Yolda yürürken kafasına cam düştü: 7 dikiş atıldı

20.05.2026 - 09:26Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde kaldırımda yürüyen Bahadır Erünsal'ın kafasına cam düştü. Erünsal'ın kafasına 7 dikiş atıldı.

Olay, 9 Nisan Perşembe günü saat 12.00 sıralarında Karaköy Bereketzade Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede yürüyen Bahadır Erünsanl'ın başına, 3’üncü kattaki pencereye ait olduğu iddia edilen cam parçası düştü. Kanlar içinde kalan Bahadır Erünsal’a çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

BAŞINA 7 DİKİŞ ATILDI

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Bahadır Erünsal’ın başının üst kısmında yaklaşık 6 santimetrelik kesik oluştuğu öğrenildi. Doktorlar tarafından yapılan ilk müdahalede Erünsal'ın 7 dikiş atıldığı belirtildi. Adli muayene raporunda yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği kaydedildi.

'AĞABEYİM ÖLÜMDEN DÖNDÜ'

Yaralanan Erünsal'ın kardeşi Muhammet Erünsal'ın binanın uzun süredir bakımsız olduğunu öne sürerek, 3’üncü kattan pencere camı düştüğünü, ağabeyinin ölümden döndüğünü, olaydan sonra bina çevresinde önlem alındığını ancak kısa süre sonra önlemlerin kaldırıldığını söylediği öğrenildi.

