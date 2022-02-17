Yolcu otobüsü ile öğrenci servis çarpıştı! Çok sayıda yaralı...

Edinilen bilgiye göre, Antakya Çevre yolu Ekinci kavşağında meydana gelen kazada, 31 R 0242 plakalı şehirlerarası otobüs ile 31 S 0090 plakalı öğrenci servisi çarpıştı. Kazanın şiddetiyle öğrenci servisi devrildi. Kazada 16 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.