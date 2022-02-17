KoronavirÃ¼s Bilim Kurulu bugÃ¼n toplanÄ±yor

KoronavirÃ¼s Bilim Kurulu, saat 16.00â€™da video konferans yÃ¶ntemiyle toplanacak.

GÃ¼ndemde, omicron varyantÄ± ile birlikte son dÃ¶nemde artÄ±ÅŸa geÃ§en vaka sayÄ±larÄ± var.

Vaka sayÄ±sÄ±nÄ± azaltmak iÃ§in tedbirler, mÃ¼cadele yÃ¶ntemleri ve aÅŸÄ± takvimi toplantÄ±nÄ±n Ã¶nemli gÃ¼ndem baÅŸlÄ±klarÄ± arasÄ±nda olacak.

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±lacak.

Â

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 16 Åžubat Corona virÃ¼s tablosunu ve aÅŸÄ±lamada son durumu paylaÅŸtÄ±. TÃ¼rkiye'de son 24 saatte 463 bin 241 test yapÄ±lÄ±rken 94 bin 176 Vaka belirlendi. KoronavirÃ¼sten maalesef 271 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± kaybederken hastalÄ±ÄŸa yakalanÄ±p iyileÅŸen sayÄ±sÄ± 104 bin 409 oldu.

BAKAN KOCA'DAN Ã–NEMLÄ° Ã‡AÄžRI

Sosyal medyadan paylaÅŸÄ±m yapan Bakan Koca, "Vaka sayÄ±mÄ±z dÃ¼nkÃ¼yle yaklaÅŸÄ±k aynÄ±, vefat sayÄ±mÄ±zda Ã¶nemli bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ var. Omicron dÃ¶neminden itibaren salgÄ±nÄ±n Ã¶zellikle yaÅŸlÄ±larda ve kronik hastalarda Ã¶lÃ¼me yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Vefat sayÄ±sÄ±nÄ± azaltmamÄ±z ek bir hastalÄ±kla mÃ¼cadele gÃ¼cÃ¼ olmayan bu grubun korunmasÄ±na baÄŸlÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

AÅžILAMADA SON DURUM

18 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ nÃ¼fusta ikinci doz aÅŸÄ± uygulananlarÄ±n oranÄ± yÃ¼zde 84,86, birinci doz aÅŸÄ± yapÄ±lanlarÄ±n oranÄ± yÃ¼zde 92,79 olarak gerÃ§ekleÅŸti.

TÃ¼rkiye'de bugÃ¼ne kadar uygulanan aÅŸÄ± sayÄ±sÄ± 144 milyon 476 bin 562'ye yÃ¼kseldi.

En az iki doz aÅŸÄ± uygulananlarÄ±n oranÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, MuÄŸla, KÄ±rklareli, Ã‡anakkale, EskiÅŸehir, BalÄ±kesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aÅŸÄ± yapÄ±lanlarÄ±n oranÄ±nÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu iller ise ÅžanlÄ±urfa, Batman, Siirt, DiyarbakÄ±r, BingÃ¶l, MuÅŸ, Mardin, Bitlis, AÄŸrÄ± ve ElazÄ±ÄŸ olarak sÄ±ralandÄ±.