Yolcu otobüsü alev topuna döndü, yolcular son anda kurtuldu

Olay, Muğla'nın Marmaris-Datça Karayolu Mezargediği mevkiinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir tur otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Dumanları fark eden şoför aracı durdururken, yolcular ve sürücü hızla otobüsten indi. Kısa sürede alev topuna dönen otobüs çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler çevredeki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.