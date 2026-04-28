Üsküdar'da korkutan yangın! 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

28.04.2026 - 17:24
Bengül Arıca
Üsküdar'da 5 katlı bir binanın çatı katında tadilat sırasında çıkan yangın mahallede büyük paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İstanbul Üsküdar İcadiye Mahallesi Sofracı Sokak’ta saat 16.00 sıralarında meydana gelen yangın korku dolu anlara neden oldu. 5 katlı binanın çatı katında yapım ve onarım çalışması esnasında yangın çıktı.

Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, polis ekipleri sokağa giriş ve çıkışı kapatarak güvenlik önlem aldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

