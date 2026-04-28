Ağrı'da iki mevsim bir arada! Şehirde kısa mesafede yaşanan iklim farkı şaşırtıyor
28.04.2026 - 18:21
Ağrı'nın Patnos ilçesinde ovalarda bahar etkisini gösterirken, yüksek kesimlerde kar örtüsü varlığını sürdürüyor; kısa mesafede yaşanan bu iklim farkı dikkat çekiyor.
1
Ağrı'nın Patnos ilçesinde, yüksek rakımlı köylerde ilkbaharın gelişiyle birlikte ovalar ve köy merkezleri yeşermeye başladı.
2
Hava sıcaklıklarının artmasıyla doğa canlanırken, vatandaşlar günlük yaşamlarını daha rahat sürdürüyor.
3
Ancak aynı bölgede, yüksek kesimlere çıkıldıkça manzara tamamen değişiyor.
4
Dağ zirveleri ve yüksek tepeler, bahar mevsimine rağmen hâlâ kar örtüsüyle kaplı bulunuyor. Kısa mesafelerde yaşanan bu belirgin iklim farkı dikkat çekiyor.
5
Bölgede yaşayan vatandaşlardan Sibel Aksoy, "Aşağıda baharı yaşıyoruz ama yukarı baktığımızda kış bitmemiş gibi. Kısacası iki mevsimi birlikte yaşıyoruz" dedi.