Yol verme tartışmasında böyle tehdit etti: Boksörüm bak vallahi çeneni kırarım

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Olay, 21 Haziran'da saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Talimhane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sürücü aracını yol kenarına çekerek park etti. Bu sırada motosikletle gelen 2 kişi, sürücünün yolu kapattığını öne sürerek duruma tepki gösterdi.

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Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında motosikletlilerden biri küfür ederek, "Boksörüm, çeneni kırarım, polis çağırsana seni çok kötü yaparım" sözleriyle sürücüyü tehdit etti. Çevrede bulunan kişilerin araya girmesine rağmen tehditlerini sürdüren motosikletli, sürücünün üzerine yürümeye çalıştı.

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Tartışma anı kamerada



Yaşanan tartışma anları araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletli kişinin sürücüye küfür ve tehditlerde bulunduğu, zaman zaman sürücünün üzerine yürüdüğü ve çevredekilerin tarafları ayırmaya çalıştığı anlar görülüyor. Görüntülerde çevredeki kişilerin tarafları sakinleştirmeye çalıştığı anlar da yer alıyor.