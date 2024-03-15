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YÖK'ten YKS kararı: Puan şartı getirildi

"Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

15.03.2024 - 17:23 |
YÖK'ten YKS kararı: Puan şartı getirildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığından yönetmelik değişikliğine ilişkin alınan bilgiye göre, söz konusu değişiklik kapsamında, yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıtta YKS puan şartı geldi.

Bu tarihten sonra kayıt yaptıranlar açısından geçerli olmak üzere, orta öğrenimlerini Türkiye'de tamamlayıp YKS kılavuzuna göre Türkiye'de belirli bir başarı sıralaması şartıyla kayıt yaptırılabilen programları yurt dışında okumayı planlayanların, yurt dışındaki programa kayıt oldukları yıla ait ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavında ilgili program için aranan sıralama dilimine girmeleri şartı getirildi.

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