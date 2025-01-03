YÖKDİL başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 16 Şubat tarihinde yapılacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) başvuruları başladı.
03.01.2025 - 12:15 | | AA
Bugün başlayan başvurular 9 Ocak'a kadar devam edecek. Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ilgili sınavın kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.