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YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (2024-YÖKDİL/1) sınavı sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

12.03.2024 - 11:26 | | İHA
YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (2024-YÖKDİL/1) sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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