YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (2024-YÖKDİL/1) sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.