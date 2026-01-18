Yoğun karda kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü: 7 yaralı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kaynak: ÜZCE (İHA)

Düzce’de yoğun kar yağışının yaşandığı Gölyaka bağlantı yolunda kayganlaşan yolda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce-Gölyaka yolu Üçyol mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce’den Gölyaka istikametine seyir halinde olan Z.T. idaresindeki 81 AFP 234 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen M.Ö. idaresindeki 34 RH 9369 plakalı otomobil kar yağışı sebebi ile kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle iki araç hurdaya dönerken, bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, her iki araçta bulunan 7 yaralıyı olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kaza sebebiyle kapanan yolda araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

