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Yiyeceklerin üzerinde fare gezen işletme mühürlendi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde unlu mamullerin satıldığı iş yerinin vitrindeki yiyeceklerin üzerinde fare gezen işletmeye hijyen ve gerekli tedbirlere uymadığı gerekçesiyle 1295 lira para cezası uygulanıp, mühürlendi.

05.01.2023 - 14:00 | | DHA
Yiyeceklerin üzerinde fare gezen işletme mühürlendi

Çerkezköy'ün Öztrak Caddesi'nde bulunan fırının kapalı olduğu gece saatlerinde vitrindeki yiyeceklerin üzerinde gezen fareyi cep telefonu ile görüntüleyen bir kişi, görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından Çerkezköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işlerinde denetlemede bulundu. Zabıta, işletmede hijyen ve gerekli tedbirlere uyulmadığı gerekçesiyle tutanak tutup, 1295 lira idari para cezası uyguladı. Zabıta ekipleri ardından işletmeyi mühürledi. İşletmeye eksiklerinin giderilmesi için 15 gün süre verilmesinin ardından, kapısına, 'Tadilat dolayısıyla kapalıyız' yazısı asıldı.

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Yiyeceklerin üzerinde fare gezen işletme mühürlendi

'ÜZGÜNÜZ'

İşletme yetkilileri ise 15 yıldır ilçede faaliyet gösterdiklerini ve bu gibi olayla ilk kez karşılaştıklarını belirterek, caddede altyapı ve üstyapı çalışmalarından dolayı dükkanının önünün kazıldığını giriş kapısında bulunan fayansın kırılması sonrası o boşluktan farenin işletmeye girmiş olabileceğini ve çok üzgün olduklarını söyledi.

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