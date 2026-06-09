Yıllarca başka şehirlerde yaşadı! Memleketine dönün daha önce bölgede hiç görülmeyen bir ürünü ekti

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Denizli'den getirilen ada çayı fidelerini arazisine diken Kasım Aslan, bölgede alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaşmasına katkı sunmayı amaçladığını belirtti. Ada çayının uzun ömürlü ve ekonomik değeri yüksek bir bitki olduğunu ifade eden Aslan, "Ada çayı bir kez dikildiğinde yaklaşık 15 yıl boyunca verim verebiliyor. Uzun yıllar il dışında müteahhitlik yaptım. Emekli olduktan sonra köyüme dönerek üretime yönelmeye karar verdim. Hem kendi arazimi değerlendirmek hem de bölgemizde farklı ürünlerin yetiştirilebileceğini göstermek istedim. Yaklaşık iki-üç ay sonra ilk hasadı gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Patnos İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de ekim yapılan alanda incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde değerlendirdi. Ekiplerin hasat dönemine kadar üretim sürecini düzenli olarak takip edeceği ve teknik destek sağlayacağı bildirildi.

Patnos İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Taşdemir, ilçede alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın tarımsal üretime yönelmesi ve farklı ürünleri denemesi bizleri mutlu ediyor. Ada çayı ekimi ilçemiz adına önemli bir çalışma. Müdürlüğümüz ekipleri hasat dönemine kadar süreci yakından takip edecek. Üretimden olumlu sonuç alınması halinde önümüzdeki yıllarda bu çalışmayı proje kapsamına almayı değerlendireceğiz. Böylece daha fazla vatandaşımızın bu tür üretimlerden faydalanmasını sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Tıbbi ve aromatik bitkiler arasında önemli bir yere sahip olan ada çayının, yüksek ekonomik değeri nedeniyle üreticilere yeni gelir kapıları açabileceği belirtiliyor. Patnos'un Yürekveren köyünde başlatılan bu girişimin, başarılı olması halinde ilçede örnek bir model olarak yaygınlaştırılması hedefleniyor.