'Yılın öğretmeni' 16 yaşındaki öğrencisine istismardan yargılanıyor

San Bernardino İlçesi Şerif Departmanı, Yucaipa Lisesi'nde matematik öğretmeni olan 38 yaşındaki Tracy Vanderhulst'un reşit olmayan öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddialarının ardından tecavüzle suçlandığını açıkladı. Kurbanın 16 yaşında Yucaipa Lisesi öğrencisi olduğu belirtildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından San Bernardino'daki Merkezi Gözaltı Merkezi'ne götürülen Vanderhulst, 30 bin dolarlık kefaletle hapis tutuluyor.

Şerif departmanı yaptığı açıklamada, "Müfettişler ve Yucaipa Calimesa Ortak Birleşik Okul Bölgesi, bu konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturmanın tamamlanmasını sağlamak için işbirliği içinde çalıştı" dedi.

Ancak dedektifler, Vanderhulst'un başka kurbanları olduğuna inandıklarını da dile getirdi. Bu nedenle şerif departmanı, olaylı ilgili ek bilgiye sahip olan herkesin kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

Matematik öğretmeni Vanderhulst, 2017'de okulun yılın öğretmeni seçilmişti. Dönemin müdürü, Vanderhulst hakkında "pek çok kişinin olmayı arzuladığı nazik ve yenilikçi eğitimcinin somut örneği" demişti. Lisenin Facebook gönderisine göre, Vanderhulst ilk olarak 2013 yılında Yucaipa'da işe alındı.

AYNI OKULDA ÜÇÜNCÜ SKANDAL

Tracy Vanderhulst, Yucaipa Lisesi'nde istismar skandalıyla gündeme gelen üçüncü vaka. Yucaipa Lisesi'nde son 10 yılda öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmen vakasına üç kez rastlandı. Daha önce 2015 yılında bir öğretmenin kızının erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkmıştı. Öte yandan San Bernardino'nun 10 mil doğusunda bulunan Yucaipa, son derece muhafazakar bir kasaba olarak biliniyor.