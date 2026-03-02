Yıldız futbolcu Türkiye'ye sığındı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
02.03.2026 - 00:30

Kaynak: İHA

Barcelona'nın eski futbolcusu Munir El Haddadi, İran'da yaşananlar nedeniyle Türkiye'ye sığındığını açıkladı.

Kariyerini İran Ligi ekiplerinden Esteghlal FC'de sürdüren Faslı futbolcu Munir El Haddadi, bölgedeki savaş nedeniyle şu anda Türkiye'ye geldiğini söyledi.

30 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"İran'daki durumumla ilgili gelen tüm mesajlar ve endişeleriniz için teşekkür etmek istiyorum. Dün niyetimiz ülkeden hava yoluyla ayrılmaktı ancak uçaktan tahliye edildik ve kalkış yapamadık. Kulübüm, ülkeden kara yoluyla ayrılabilmem için bana bir araç sağladı ve bu sayede sınırı sorunsuz bir şekilde geçebildim. Şu anda Türkiye'de güvendeyim ve önümüzdeki birkaç saat içinde İspanya'ya ulaşacağım. Gördüğüm sevgi ve destek için herkese teşekkürler."

