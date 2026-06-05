Türkiye genelinde hava değişiyor! Meteoroloji'den gök gürültülü yağış uyarısı

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Meteoroloji 5 Haziran 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara (İstanbul hariç), Ege (Muğla hariç), Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı Karadeniz (Zonguldak ve Bartın hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 29



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32



Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 25



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 25



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 23



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 34