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GündemTürkiye genelinde hava değişiyor! Meteoroloji'den gök gürültülü yağış uyarısı
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Türkiye genelinde hava değişiyor! Meteoroloji'den gök gürültülü yağış uyarısı

05.06.2026 - 08:47Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
Türkiye genelinde hava değişiyor! Meteoroloji'den gök gürültülü yağış uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimleri başta olmak üzere birçok ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji 5 Haziran 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara (İstanbul hariç), Ege (Muğla hariç), Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı Karadeniz (Zonguldak ve Bartın hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 29

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 23

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 34

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