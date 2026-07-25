İneği telef olunca gözyaşları sel olmuştu! Kaymakam ve hayırseverler harekete geçti, dört bir yandan destek yağdı!

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"Biz de teyzemizin bu durumuna kayıtsız kalmadık, ziyarete geldik. Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde kimse sahipsiz değildir. Bunun da güzel bir örneğini yaşıyoruz. Gerçekten zor zamanlarda hem devletimizin büyüklüğünü hem de milletimizin gönlünün genişliğini her seferinde görüyoruz. Bugün de teyzemizin yanındayız. İnşallah bundan sonra üzülmeyecek, daha mutlu olacak. Ailelerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum."