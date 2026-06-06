GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMayıs ortasında açtı! Rengini gören tarlaya koştu
HaberlerGündem Haberleri Mayıs ortasında açtı! Rengini gören tarlaya koştu

Mayıs ortasında açtı! Rengini gören tarlaya koştu

06.06.2026 - 13:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

Burdur'da hem ilaç sanayisi için tonlarca üretilen hem de görüntüsüyle kendine hayran bırakan o bitki, mayıs ortasıyla birlikte beyaz ve mor çiçeklerini açtı. Rengarenk bir örtüye bürünen tarlaları görenler, arabalarını kenara çekip fotoğraf çekilmek için adeta birbiriyle yarışıyor.

1Mayıs ortasında açtı! Rengini gören tarlaya koştu

Burdur'da ekimi yapılan haşhaş bitkisinin beyaz ve mor açan çiçekleri, fotoğraf tutkunlarından ilgi gördü.

2Mayıs ortasında açtı! Rengini gören tarlaya koştu

Burdur'da geçen yıl 4 bin 600 dekarda ekimi yapılan haşhaş tarlalarından yaklaşık 214 ton ürün elde edildi.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizifavorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
3Mayıs ortasında açtı! Rengini gören tarlaya koştu

Yaygın olarak ilaç sanayisinde kullanılan haşhaşlar, bu yıl da mayısın ortalarında çiçek açtı. Haşhaşın beyaz ve mor çiçekleri, fotoğraf tutkunlarından ilgi gördü.

4Mayıs ortasında açtı! Rengini gören tarlaya koştu

Beyaz ve mor renklere bürünmüş tarlaları görüntüleyenler, sosyal medyada paylaştı.