Mayıs ortasında açtı! Rengini gören tarlaya koştu
06.06.2026 - 13:01Güncellenme Tarihi:
Burdur'da hem ilaç sanayisi için tonlarca üretilen hem de görüntüsüyle kendine hayran bırakan o bitki, mayıs ortasıyla birlikte beyaz ve mor çiçeklerini açtı. Rengarenk bir örtüye bürünen tarlaları görenler, arabalarını kenara çekip fotoğraf çekilmek için adeta birbiriyle yarışıyor.
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Yaygın olarak ilaç sanayisinde kullanılan haşhaşlar, bu yıl da mayısın ortalarında çiçek açtı. Haşhaşın beyaz ve mor çiçekleri, fotoğraf tutkunlarından ilgi gördü.
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Beyaz ve mor renklere bürünmüş tarlaları görüntüleyenler, sosyal medyada paylaştı.