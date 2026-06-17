GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemYıldırım Kastamonu'da felakete neden oldu! Jimnastik salonu alev alev yandı
HaberlerGündem Haberleri Yıldırım Kastamonu'da felakete neden oldu! Jimnastik salonu alev alev yandı

Yıldırım Kastamonu'da felakete neden oldu! Jimnastik salonu alev alev yandı

17.06.2026 - 21:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KASTAMONU (İHA)

Yıldırım Kastamonu'da felakete neden oldu! Jimnastik salonu alev alev yandı

Kastamonu'da yıldırım düşen jimnastik salonu alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Olay, Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan sağanak yağış sırasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait jimnastik salonuna yıldırım düştü.

İLGİLİ HABER

Meteoroloji'den Muğla’nın 7 ilçesine gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
Meteoroloji'den Muğla’nın 7 ilçesine gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı

Yıldırım Kastamonuda felakete neden oldu Jimnastik salonu alev alev yandı

Dış kaplaması tutuşan saha alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

İLGİLİ HABER

Kilosu 13 bin TL'den alıcı buluyor! Hasadı sürüyor, üreticiye kazandırmaya devam ediyor
Kilosu 13 bin TL'den alıcı buluyor! Hasadı sürüyor, üreticiye kazandırmaya devam ediyor

Yıldırım Kastamonuda felakete neden oldu Jimnastik salonu alev alev yandı

Güncel Haberler

Nadir görülen geyik böceği bir evin balkonunda görüntülendi
#Gündem

Nadir görülen geyik böceği bir evin balkonunda görüntülendi

1 kişinin hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı
#Gündem

1 kişinin hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Yıldırım Kastamonu'da felakete neden oldu! Jimnastik salonu alev alev yandı
#Gündem

Yıldırım Kastamonu'da felakete neden oldu! Jimnastik salonu alev alev yandı