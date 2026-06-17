Yıldırım Kastamonu'da felakete neden oldu! Jimnastik salonu alev alev yandı

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Olay, Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan sağanak yağış sırasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait jimnastik salonuna yıldırım düştü.

Dış kaplaması tutuşan saha alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.