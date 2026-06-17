Meteoroloji'den Muğla’nın 7 ilçesine gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı

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Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Muğla (Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer) çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.