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Kastamonu'da otomobil şarampole yuvarlandı 5 kişi yaralandı

29.07.2026 - 23:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KASTAMONU (İHA)

Kastamonu'da otomobil şarampole yuvarlandı 5 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

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Kaza, Azdavay-Ağlı karayolu Kayıkçı köyü yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Y. (29) idaresindeki 34 ZE 2909 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Zafer Y. ile araçta bulunan Mecnun Y. (32), Edanur Y. (25), E.K.Y. (13) ve 1 yaşındaki A.Y. yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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