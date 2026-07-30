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Alucra'da feci kaza: Otomobil dere yatağına yuvarlandı 3 kişi hayatını kaybetti

30.07.2026 - 00:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Hakan KABAHASANOĞLU/ALUCRA(Giresun),(DHA)

Alucra'da feci kaza: Otomobil dere yatağına yuvarlandı 3 kişi hayatını kaybetti

Giresun'un Alucra ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin dere yatağına yuvarlanması sonucu Almina Değerli (21), Sevgi Saatçi (57) ve Zeykir Saatçi (55) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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Kaza, Alucra ilçesi Yeşilyurt köyünde meydana geldi. İlyas Kerim Saatçi'nin (21) virajda kontrolünü yitirdiği 28 ADC 335 plakalı otomobil, dere yatağına yuvarlandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobildeki Almina Değerli, Sevgi Saatçi ve Zeykir Saatçi’nin hayatını kaybettiği belirledi.

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Kazada yaralanan sürücü ile Melek Değerli (28) ve Ayşe Yamak (49) ambulanslarla Alucra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatlarını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri, bölgedeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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