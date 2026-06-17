Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası tamamlandı! 19 Haziran'da törenle hizmete açılacak

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"Bu kesimdeki çalışmalarımızı sonuçlandırarak Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro projesi adı altında tamamı yeraltında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olan 69 kilometrelik ring hattını tamamladık.