Yıldırım Demirören: Medya markalarımızı aldığımız seviyeden çok üstlere taşıdık

Ahmet Hakan'ın köşe yazısında yer alan ifadeler şöyle:

Gün geçmiyor ki bizim medya grubumuzla ilgili sağda solda haberler çıkmasın.

Yok şöyle olacak, yok böyle olacak falan. Her gün yeni bir dedikodu.

Demirören Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’le çok sık olmasa da arada buluşur tavla oynarız. Dürüst davranacağım, genellikle o yener.

Dün aradım kendisini. “Bu sefer gazeteci kimliğimle arıyorum, size bazı sorularım var” dedim.

Ve ilk sorumu sordum:

“Bizim medya grubuyla ilgili sürekli dedikodu üretiliyor. Bazıları bunu neredeyse iş edinmiş durumda. En son grup bünyemizde yer alan bazı gazetelerimizle ilgili bir dedikodu çıkarıldı. Ne diyorsunuz bu konuda?”

Yıldırım Demirören’in buna cevabı gayet netti:

“Bu iddialar gerçek değil. Bunlar, çalışma arkadaşlarımızın şevkini kırmak için üretilmiş dedikodular. 2011’de ve 2018’de bünyemize kattığımız medya markalarımız, şu anda satın aldığımız seviyenin çok üstüne çıktı. Bunu televizyonlarımızda, gazetelerimizde ve diğer mecralarımızda çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza borçluyuz. Hepsinin çalışmalarıyla elde ettik bu başarıyı. Bunun gururunu yaşıyoruz biz.”

Medya grubunun satılacağına yönelik artık neredeyse gelenekselleşen bir iddia var. Bu konuyu da sordum Yıldırım Bey’e.

Cevabı şu oldu:

“Biz Türkiye’nin en kıymetli bu markalarını, en yukarıya çıkardık. Bundan sonra daha da yukarıya çıkarmanın azmini taşıyoruz. Dedikodularla ilgilenmiyoruz. İşimize bakıyoruz. Bizim tek bir amacımız var: Gelişen Türkiye’ye yatırıma devam etmek ve işlerimizi sürdürmek.”