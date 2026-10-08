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GündemYılda 135 ton üretiliyordu: Bilecik Balı coğrafi işaretle markalaşıyor: Yöre ekonomisine ve arıcılığa büyük destek!
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Yılda 135 ton üretiliyordu: Bilecik Balı coğrafi işaretle markalaşıyor: Yöre ekonomisine ve arıcılığa büyük destek!

08.10.2026 - 09:31Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

Yılda 135 ton üretiliyordu: Bilecik Balı coğrafi işaretle markalaşıyor: Yöre ekonomisine ve arıcılığa büyük destek!

Bilecik'in doğal ve yöresel değerleri arasında ön plana çıkan 'Bilecik Balı', yürütülen titiz çalışmaların ardından coğrafi işaret tescili alarak resmen tescillendi. Bu önemli tescille birlikte balın özgün niteliğinin korunması, bilinirliğinin artırılması ve yerel üreticilerin emeğinin değer bulması adına kritik bir adım atılmış oldu.

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Bilecik'in doğal ve yöresel değerlerinden 'Bilecik Balı', yürütülen titiz çalışmaların ardından coğrafi işaret tescili alarak resmen tescillendi.

Coğrafi işaret tesciliyle birlikte 'Bilecik Balı'nın özgün niteliğinin korunması, bilinirliğinin artırılması, markalaşması ve yerel üreticilerin emeğinin daha güçlü şekilde değer bulması adına önemli bir adım atılmış oldu. Bilecik balı, yürütülen titiz çalışmaların ardından coğrafi işaret tescili alarak resmen tescillendi.Bilecik'in doğal florası ve arıcılık kültürüyle özdeşleşen bal, ilin tarımsal ve gastronomik değerleri arasında önemli bir yere sahip. Kendine özgü nitelikleriyle öne çıkan Bilecik Balı, yörenin doğal zenginliğinin önemli bir yansımasını oluşturuyor.

 

YILDA ORTALAMA 135 TON BAL ÜRETİLİYOR

Bilecik genelinde 22 bin 500 aktif kovandan yılda ortalama 135 ton bal üretiliyor. Zengin bitki örtüsü, farklı mikroklima özellikleri ve geniş topoğrafyasıyla arıcılık açısından önemli bir potansiyele sahip olan Bilecik'te 466 işletmede yaklaşık 22 bin 500 aktif kovan bulunuyor. Kent genelinde yıllık ortalama 135 ton bal üretimi gerçekleştiriliyor.

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