Yılbaşında noterler açık mı ve kaça kadar açık? 1 Ocak noter çalışıyor mu?

31 Aralık 2025 noter çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Araç, iş yeri ve konut alım-satımı ile tasdik işlemleri nedeniyle notere gitmeyi planlayanlar, "Bugün noterler açık mı, saat kaça kadar hizmet veriyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 31 Aralık'ta noterlerin çalışma düzenine dair merak edilenler…



31 ARALIK NOTERLER AÇIK MI?



31 Aralık, yılın son iş günü olmasına noterler, normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.

Yılbaşı tatili nedeniyle noterler 1 Ocak 2026 tarihinde kapalı olacaktır.



Bu sebeple, 31 Aralık'ta işlemlerini tamamlamak isteyen kişilerin noterlere başvurmak için son gün olduğunu unutmamaları önemlidir.



1 OCAK YILBAŞI RESMİ TATİL



1 Ocak günü olarak anılan yeni yılın ilk günü 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil olarak kabul edilir.