Yılbaşı tedbirleriyle ilgili son dakika açıklaması!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yen yıl mesajı yayınladı. Yerlikaya videoda tüm İstanbulluların yeni yılını kutlarken, yılbaşı gecesi için alınan tedbirleri de açıkladı. Yerlikaya, "Sevgili İstanbullular, sizlerle birlikte yepyeni bir yıla daha merhaba diyoruz. Her yeni yıl bizler için yepyeni umutlar ve başlangıçlar demek. Hele ki yaşadığınız şehir asırlara meydan okuyan, dünyanın en güzel şehri İstanbul ise. Kıymetli hemşerilerim, yılbaşı gecemizin huzur ve güvenle geçmesi için, hassasiyet ve titizlikle gerekli tedbirlerimizi aldık. 2 bin 231 jandarmamız, 44 bin 758 polisimiz ve 167 sahil güvenlik personelimiz görevlerinin başında olacaklar. Yeni yılımızın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlikler getirmesini diliyorum. Şehrimize özveriyle hizmet eden tüm mesai arkadaşlarımızın, vefakâr sağlık çalışanlarımızın ve kıymetli güvenlik güçlerimizin 2022 yılını canı gönülden kutluyorum. Ailelerinizle birlikte sağlık dolu bir yılınız olsun. Yeni yılımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği yılbaşı günü, gecesi ve sonrasının huzur ve güven ortamı içinde geçirilmesi için alınan tedbirleri duyurdu. Valilikten yapılan açıklama şöyle: "İnsanlığı tehdit eden Covid 19 salgınıyla mücadelemizde 2. yılı geride bırakıyoruz. Devletimizce alınan salgınla mücadele önlemlerini büyük bir gayretle uyguladık ve aşılama çalışmalarıyla yeniden normalleşme sürecine ulaştık. Temennimiz odur ki yeni yıl, yaşadığımız tüm sorunların çözümüne vesile olsun. 2022 yılını karşılarken Valiliğimiz koordinasyonunda; İBB, ilçe belediyelerimiz, kurum ve kuruluşlarımız, sağlık ve güvenlik teşkilatlarımızla yeni yıl heyecan ve mutluluğunu en güzel şekilde yaşayabilmek için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. İstanbul'umuzda huzur ve güvenliğimizin korunması için yılbaşı gecesi 2 bin 231 jandarma, 44 bin 758 emniyet ve 167 Sahil Güvenlik personelimiz görevlerinin başında olacak. Acil hallerde başvuru yapılabilecek telefon numaraları aşağıya çıkarılmıştır. Yeni yılın; tüm insanlığa, ülkemize ve İstanbul'umuza sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini diliyoruz.

Acil Başvuru Telefonları;

112 Acil Çağrı Merkezi

153 İBB Beyaz Masa

185 Su Arıza İhbar

186 Elektrik Arıza İhbar

187 Doğalgaz Arıza İhbar"