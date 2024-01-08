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Yılbaşı sabahı kasayı levye ile açıp 600 bin TL vurgun yapan hırsızlar yakalandı

Adana’da yılbaşı sabahı iki şahıs, girdikleri tamirci dükkanında içerideki kasayı levye zoruyla açıp, 600 bin TL değerinde döviz ve elektronik eşya çaldı. Polisler hırsızları operasyonla yakaladı.

08.01.2024 - 10:32 |
Yılbaşı sabahı kasayı levye ile açıp 600 bin TL vurgun yapan hırsızlar yakalandı

Olay, 1 Ocak saat 04.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki tamirci dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Murat A. (30) ile Azat F. (25) tamirci dükkanının penceresindeki şebeke demirini keserek içeri girdi. Dükkana giren şüpheliler içeride bulunan çelik kasayı levye ile zorlamaya başladı. Yaklaşık 2 saatin sonunda çelik kasayı açan şahıslar, kasa içerisinde 600 bin TL değerinde elektronik eşya ve dövizi çalarak kayıplara karıştı.

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Yeni yılın ilk günü tatil olmasından kaynaklı iş yeri sahibi İbrahim P., 2 Ocak günü dükkanına geldi. İçerideki kasanın açıldığını gören İbrahim P. durumu polise ihbar etti. Bunun üzerine bölgeye Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

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Polisler çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek Murat A. ve Azat F.’nin soygunu gerçekleştirdiğini belirledi. Önceden de hırsızlıktan kaydı bulunan zanlılar, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi’nde evlerine yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki ifadelerinde suçlarını kabul ederken, sevk edildikleri adliyede ikisi de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Yılbaşı sabahı kasayı levye ile açıp 600 bin TL vurgun yapan hırsızlar yakalandı

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