Yılbaşı için hazırlandı! Pastaların içine tam 40 tane altın gizlediler

Çaycuma'da hizmet veren pastane sahibi, girişimci genç kadın Begüm Tıraş, yılbaşına özel hazırlanan pastaların içine altın yerleştirerek müşterilerine sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

2016 yılında Romanya’da pasta dalında dünya şampiyonu olan Begüm Tıraş, yılbaşının ilk günlerine keyifli bir hatıra bırakmak istediklerini söyledi. Pastanenin mutfağında hummalı hazırlıklar sürerken, en çok konuşulacak detay ise "şanslı dilim" oldu. Çünkü altınlar, satışa çıkarılacak 40 pastanın içine gizlendi.

Tıraş, uygulamanın özel günlerde bir gelenek haline geldiğini belirterek, "Yılbaşı, sevgililer günü ve diğer özel günlerde pastalarımıza imalat aşamasında hediyeler koyuyoruz. Müşterilerimiz bundan çok memnun. Buradaki amaç pastanemizde farkındalık oluşturmak ve müşterilerimize hediye vermek. Geri dönüşler çok güzel, talep de artıyor. 31 Aralık Çarşamba günü yüzlerce pasta olacak; içlerinden 40 tanesinde altın var. Artık hangisi şanslıysa" dedi.

Yılbaşı öncesi farklı bir konseptle dikkat çeken genç girişimci Tıraş’ın, altınlı sürprizle hem tatlı bir rekabet hem de yılbaşı alışverişine renk katması bekleniyor.