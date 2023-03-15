Yıkılan sitenin müteahhidi İran'a kaçarken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yıkılan bir sitenin müteahhidi olup, hakkında 'taksirle adam öldürme ve yaralanmaya neden olma' suçlaması ile arama kararı bulunan S.T.'nin Saray ilçesi Kapıköy Sınır Kapısı'dan İran'a geçeceği yönünde ihbar aldı. İhbarın ardından harekete geçip, tedbir alan polis, S.T.'yi sınır kapısında yakaladı. Gözaltına alınan S.T., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.