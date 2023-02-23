GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yıkılacak binadaki eşyaları taşıyan hurdacıdan akılalmaz sözler: Arkadaşlar sarsıntıyı söylüyor
ABONE OL

Yıkılacak binadaki eşyaları taşıyan hurdacıdan akılalmaz sözler: Arkadaşlar sarsıntıyı söylüyor

Adana'da yıkılacağı için girilmesi yasak olan binada, hurdacılar ev sahibinden satın aldıkları malzemeleri canlarını hiçe sayarak çıkardı. Hurdacı kendini, "Arkadaşlar etrafta önlem aldı, sarsıntıyı söylüyor. Burada çalışırken yıkılırsa diyecek bir şey yok, takdiri ilahi" diye savundu.

23.02.2023 - 15:20 | | Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya ADANA (İHA)
Yıkılacak binadaki eşyaları taşıyan hurdacıdan akılalmaz sözler: Arkadaşlar sarsıntıyı söylüyor

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle 11 şehirde yüzlerce bina yıkıldı. Adana'da da etkili olan depremde şehir merkezindeki 11 bina yıkıldı. 418 vatandaşın hayatını kaybettiği Adana’da, 148 binaya da "ağır hasarlı" raporu tutuldu.

Acil yıkılacak olan bu binalardan ev sahipleri eşyalarını canlarını hiçe sayarak alıp, binanın diğer malzemelerini de hurdacılara sattı. Hurdacılar ise yıkılacak binalara girerek dairelerin plastik pencere çerçevelerini, çelik kapılarını ve demir şebekelerini söküp almaya başladı.

Bakan Koca: Depremde 448 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
İlgili Haber
Bakan Koca: Depremde 448 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Yıkılacak binadaki eşyaları taşıyan hurdacıdan akılalmaz sözler: Arkadaşlar sarsıntıyı söylüyor

Her an yıkılacak binalara canlarını hiçe sayarak giren hurdacı Çetin Kaya (28), depremde 10 gün boyunca çalışmadıklarını ancak eve ekmek götürmek zorunda olduklarını söyleyerek, "Burası ağır hasarlı ancak çalışma yapıyoruz. Depremin ilk gününden itibaren bizler de aynı acıyı yaşadık ve çalışamadık. Ama bir şekilde çalışıp ekmek paramızı kazanmak zorundayız. Biz binada çalışırken, aşağıdaki arkadaşlarımız herhangi bir sarsılma olduğunda uyarıda bulunuyorlar.

Hasar tespit itiraz nasıl yapılır, süreç ne zaman başlıyor? Deprem hasar tespit itirazı nerede yapılır? Hasar tespit itiraz başvurusu! 
İlgili Haber
Hasar tespit itiraz nasıl yapılır, süreç ne zaman başlıyor? Deprem hasar tespit itirazı nerede yapılır? Hasar tespit itiraz başvurusu! 

Yıkılacak binadaki eşyaları taşıyan hurdacıdan akılalmaz sözler: Arkadaşlar sarsıntıyı söylüyor

Apartman sakinlerinin rızalarıyla para karşılığında anlaşıp alıyoruz. Buradan pencere, demirler ve çelik kapıları alıyoruz. Deprem kaçınılmaz bir şey, Allah’ın emri, olacağı varsa olur. Buradan bir araç geçse ve titretse yine yıkılabilir. Biz bu işi yaparken canımızı tehlikeye atıyoruz ancak evdeki çocukları nasıl geçindirebiliriz diye düşünüyoruz. Burada çalışırken yıkılırsa diyecek bir şey yok. Takdiri ilahi yani, sözün bittiği yer" dedi. Hurdacıların eşyaları indirmesi dron ile de görüntülendi.

Bakan Akar: 100 silah arkadaşımızı kaybettik
İlgili Haber
Bakan Akar: 100 silah arkadaşımızı kaybettik

    GÜNCEL HABERLER

    Yıkılacak binadaki eşyaları taşıyan hurdacıdan akılalmaz sözler: Arkadaşlar sarsıntıyı söylüyor

    Yıkılacak binadaki eşyaları taşıyan hurdacıdan akılalmaz sözler: Arkadaşlar sarsıntıyı söylüyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti

    Bakan Koca: Depremde 448 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

    Bakan Koca: Depremde 448 sağlık çalışanı hayatını kaybetti