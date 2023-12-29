YeÅŸim taÅŸÄ± TaÅŸ devrinden gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde kadar yoÄŸun bir ÅŸekilde Ã‡in'de bulunan madenlerden Ã§Ä±karÄ±lÄ±r. Tarih boyunca da sÃ¼slemelerde, dekorasyonlarda ve takÄ±larda kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Milattan Ã¶nce 3000'li yÄ±llarda yeÅŸim taÅŸÄ± kraliyet taÅŸÄ± olarak da adlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Ã‡in imparatorluÄŸuna gÃ¶re yeÅŸim taÅŸÄ± altÄ±n ve elmas ile aynÄ± deÄŸere sahiptir. YeÅŸim taÅŸÄ± hem saÄŸlÄ±klÄ±dÄ±r hem de rÃ¼yalar iÃ§in oldukÃ§a etkili taÅŸlardan biridir. ÅžifalÄ± Ã¶zelliklerinden ve dengeleyici olmasÄ±ndan dolayÄ± vÃ¼cutta detoks etkisi yarattÄ±ÄŸÄ± da bilinir.

YeÅŸim taÅŸÄ± hem manevi hem de fiziksel olarak yenilenme saÄŸlayan bir taÅŸtÄ±r. SaÃ§a, lenf bezlerine ve cilde de iyi gelen yeÅŸim taÅŸÄ± Ã¶zellikle kan akÄ±ÅŸÄ±nÄ± dÃ¼zenlemesi ve kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±larÄ± gidermesi ile bilinir. YeÅŸim taÅŸÄ± aynÄ± zamanda zihni dinginleÅŸtirir ve rÃ¼yalarÄ± da ÅŸifalandÄ±rÄ±r. YeÅŸim taÅŸÄ± kullanan kiÅŸiler rÃ¼yalarÄ±nÄ± daha iyi bir ÅŸekilde hatÄ±rlarlar.

YeÅŸim TaÅŸÄ±nÄ±n En Bilinen FaydalarÄ±...

SaÃ§ ve cilt iÃ§in oldukÃ§a faydalÄ± bir taÅŸtÄ±r. Ã–zellikle de rollerler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile yÃ¼ze ve boyun bÃ¶lgesine dÃ¼zenli olarak masaj yapÄ±lÄ±rsa cildi genÃ§leÅŸtirme Ã¶zelliÄŸi bulunur.

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Eklemlerde ve kaslarda rahatlatÄ±cÄ± bir etkisi bulunur. Bu nedenle de masaj yaparken yeÅŸim taÅŸÄ± kullanÄ±labilir.

HÃ¼cre yenileme Ã¶zelliÄŸi bulunan yeÅŸim taÅŸÄ± vÃ¼cuttaki organlarÄ±n ve hÃ¼crelerin yenilenmesinde de etkisi bulunur. YeÅŸim taÅŸÄ±nÄ±n detoks etkisine sahip olduÄŸunu sÃ¶ylemek de mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.

YeÅŸim TaÅŸÄ± NasÄ±l Temizlenir?

Kristalleri ve doÄŸal taÅŸlarÄ± kullanmadan Ã¶nce ve kullanÄ±rken dÃ¼zenli bir ÅŸekilde temizlemek gerekir. Bu sayede taÅŸÄ±n enerjisi de tazelenmiÅŸ ve temizlenmiÅŸ olur. YeÅŸim taÅŸÄ±nÄ± temizlemek iÃ§in birÃ§ok yÃ¶ntem vardÄ±r ve o yÃ¶ntemler ÅŸu ÅŸekildedir:

YeÅŸim taÅŸÄ±nÄ± bir tÃ¼tsÃ¼ yardÄ±mÄ± ile arÄ±ndÄ±rmak ve temizlemek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.

Kristali topraÄŸa gÃ¶mÃ¼p bir gece sÃ¼resince orada tutarsanÄ±z arÄ±ndÄ±rmÄ±ÅŸ olursunuz.

Kristali gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda tutarak temizlenmesini saÄŸlayabilirsiniz.

YeÅŸim taÅŸÄ±nÄ±zÄ± bir tuz lambasÄ±nÄ±n yanÄ±nda tutarak da arÄ±ndÄ±rabilirsiniz.

YeÅŸim TaÅŸÄ±nÄ±n GerÃ§ek Olup OlmadÄ±ÄŸÄ± NasÄ±l AnlaÅŸÄ±lÄ±r?

DoÄŸal taÅŸlar kÄ±ymetli olduklarÄ±ndan gerÃ§ek olmalarÄ± Ã¶nemlidir. YeÅŸim taÅŸÄ±nÄ±n gerÃ§ek olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamak iÃ§in iki yÃ¶ntem kullanabilirsiniz. Ä°lk olarak doÄŸal taÅŸlar yapÄ±larÄ±ndan dolayÄ± oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda olsalar bile soÄŸuk olurlar.

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EÄŸer kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z taÅŸ oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda sÄ±cak olursa ya sahtedir ya da boyanmÄ±ÅŸtÄ±r. YeÅŸim taÅŸÄ±nÄ±n gerÃ§ekliÄŸini anlamak iÃ§in diÄŸer yÃ¶ntem de Ä±sÄ±ya maruz kalmasÄ±nÄ± saÄŸlamaktÄ±r. YeÅŸim taÅŸÄ±nÄ± Ä±sÄ±ya maruz bÄ±rakarak rengi deÄŸiÅŸirse sahte olduÄŸunu, deÄŸiÅŸmezse gerÃ§ek olduÄŸunu anlarsÄ±nÄ±z.

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