Yeşil pasaport nedir? Yeşil pasaport nasıl alınır? Kimler alabilir?

Yeşil pasaport sahipleri, görevden ayrıldıklarında veya emekli olduklarında bu pasaportu kullanmaya devam edebilirler . Kabaca “Yeşil pasaport devlet memurlarına verilir” diye bilinir ama bu fazla geniş bir açıklamadır. Aslında kamu görevlilerinin sadece %4’lük bir bölümü yeşil pasaporta adaydır. Peki, Yeşil pasaport nedir, normal pasaporttan farkı nedir? Yeşil pasaportu kimler alabilir?

Yeşil pasaport, bazı kamu görevlilerine (memurlar ve kamu görevlileri farklı), eski bürokratlara veriliyor. Bunlar:

- 1., 2. ve 3. derece kadrolarda bulunan veya sözleşmeli devlet memurlarına,

Yeşil pasaporta başvurabilmek için önce devlet memurlarının belli bir kıdeme ermesi gerekiyor. Bu kıdemin “derece ve kademe olarak” bir hesabı var. En yüksek derece 1’dir, en düşük ise 13. Ama mesleğe başlayan tüm memurlar 13 dereceden başlamaz. Kişilerin askerlik durumuna, kaç sene okuduğuna, vb faktörlere göre başlangıç derecesi değişir. 1., 2. ve 3. dereceden kadrolu memurlar yeşil pasaport almaya hak kazanır.

- TBMM eski üyelerine,

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Yani görevini tamamlamış millet vekilleri (görev sürelerinde siyah pasaport kullanıyorlar).

- Eski bakanlar,

Görevlerine devam ederken siyah pasaport kullanıyorlar. Görevlerinin bitiminde yeşil pasaporta geçiyorlar.

– 1.,2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan diğer kamu görevlilerine,

Devlet memuru ve kamu personeli farklı şeyler mi derseniz, bu madde, devlette kadrolu olmayan, ancak sözleşmeli çalışan personeli ifade ediyor. Bu personel içinden 1,2 ve 3. derece kadro karşılığı olanlar da yeşil pasaporta hak kazanır.

– Kadro derecesi 1.,2. veya 3. derece iken emekliğe ayrılan veya görevden çekilen memur ve diğer kamu çalışanlarına,

Yukarıda bahsi geçenler emekli olduktan sonra da yeşil pasaport ayrıcalıklarını korurlar. Aynı şekilde görevlerinden kurum tarafından çekirlerse de yeşil pasaport haklarını korurlar.

– Görevleri süresince olmak kaydıyla büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarına,

Aktif olarak başkanlık yaptıkları süre boyunca, bu belediye başkanlarına da yeşil pasaport verilir.

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Yeşil pasaportun normal (bordo) pasaporttan farkları şunlardır:

Vizesiz Seyahat: Yeşil pasaport sahipleri, birçok ülkeye vizesiz veya kapıda vize alarak seyahat edebilir. Bordo pasaporta sahip kişiler ise daha az ülkeye vizesiz seyahat edebilir ve daha fazla ülke için vize almak zorundadır.

Pasaport Harcı: Yeşil pasaport sahipleri, bordo pasaport sahiplerinden farklı olarak pasaport harcı ödemezler. Ancak, defter bedeli ödemeleri gerekir.

Geçerlilik Süresi: Yeşil pasaportlar genellikle daha uzun süreli olarak verilir, ancak sahibinin kamu görevinden emekli olması ya da görevi bırakması durumunda geçerlilik süresi değişebilir.

Kapsam: Yeşil pasaport sadece belirli devlet görevlilerine ve bu kişilerin belirli aile üyelerine verilirken, bordo pasaport her Türk vatandaşının alabileceği genel bir pasaporttur.