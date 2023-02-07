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Yerle bir olan site için "deprem yönetmeliğine uygundur" ilanı vermişler!

Kahramanmaraş depreminde yıkıma uğrayan kentlerden biri de Malatya oldu. Yeşilyurt ilçesinde yıkılan bir site için "deprem yönetmeliğine uygun yapıldı" notuyla verilen ilan sosyal medyada tepki çekti. 11 katlı binanın yıkıldığı anlar ve yaşanan can pazarı cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

07.02.2023 - 11:45 |
Yerle bir olan site için "deprem yönetmeliğine uygundur" ilanı vermişler!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 ve Elbistan ilçesindeki 7.6 şiddetindeki depremler başta Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman olmak üzere bölgedeki birçok ilde faciaya neden oldu. Binlerce bina yıkılırken ne yazık ki binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Malatya'da yıkılan binalardan birinin deprem anında yerle bir olduğu anın görüntüsü ve bina için verilmiş olan ilan sosyal medyada gündem oldu.

Yerle bir olan site için deprem yönetmeliğine uygundur ilanı vermişler

"DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR"
Yeşilyurt ilçesindeki 11 katlı bu sitenin Deprem yönetmeliğine uygun olduğu iddia edilirken o sitedeki bloklar saniyeler içerisinde çöktü. O esnada artçı deprem de meydana gelirken çökme anı cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yerle bir olan site için deprem yönetmeliğine uygundur ilanı vermişler

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