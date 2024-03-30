Yerel seçimde oy kullanmayana ceza var mı, seçimlerde oy kullanmama cezası ne kadar? 31 Mart seçimlerinde oy kullanmama cezası kaç TL 2024?

Oy kullanmama cezası var mı, oy kullanmayana ceza kaç TL? Oy verme işlemi, 31 Mart 2024 Pazar günü doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayıp 16.00'da bitecekken diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Oy kullanmama cezası Türkiye Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala en çok sorgulanan seçim konusu oldu. İşte Oy kullanmama cezası 2024 ile ilgili merak edilenler…

Oy kullanmama cezası var mı?

YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanıyor. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur.

Oy kullanmama cezası kaç TL 2024, ödenmezse ne olur?

Seçim günü oy kullanmama durumunda seçmene verilecek idari para cezası dışında, seçmene herhangi bir ceza uygulanmaz veya herhangi bir yasal sorumluluk doğmaz.

Oy kullanmayan kişiler için ceza tebligatı gönderilir. Ceza tebligatının elinize ulaşmasıyla birlikte pusula üzerinde ödeme işlemleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılmaktadır.

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2023 yılında yapılan Genel Seçimlerde oy vermeme cezası, YSK tarafından 300 TL olarak belirlenmişti.

31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.