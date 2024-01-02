Yerel seçim için takvim işlemeye başladı! Partiler açıklanacak

Buna göre YSK, seçime katılacak siyasi partileri bugün ilan edecek. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim süreci dün başladı. YSK’nın açıkladığı seçim takvimi özetle şöyle:Buna göre YSK, seçime katılacak siyasi partileri bugün ilan edecek. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim süreci dün başladı. YSK’nın açıkladığı seçim takvimi özetle şöyle:

* 2 Ocak: Seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından ilan edilecek.

* Ocak: Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak.

* 27 Ocak: YSK’da yapılacak kura çekimi ile siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri belirlenecek.

* 31 Ocak: Siyasi partilerin aday listelerini seçim kurullarına bildirmesinin son günü.

* 11 Şubat: Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar netleşecek.

* 20 Şubat: Siyasi parti ilçe başkanlıkları belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek 17.00’ye kadar teslim edecek.

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* 22 Şubat: Partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

* 29 Şubat: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

* 3 Mart: Kesin aday listeleri ilan edilecek.

* 4 Mart: Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.

* 21 Mart: Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

* 30 Mart: Seçim propagandasının son günü.

* 31 Mart: Oy verme günü.

Hazine yardımı

Siyasi Partiler Kanunu’na göre en son parlamento seçimlerine katılmış ve genel barajı aşmış partilere toplamda her yıl o yılki genel bütçe gelirlerinin 5 binde ikisi oranında ödeme yapılıyor. Hazine yardımı yerel seçimlerin olduğu yıllarda normal tutarın 2 katı, milletvekili seçimi yıllarında ise 3 katı olarak uygulanıyor. 14 Mayıs 2023 tarihindeki milletvekili seçiminde AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol, yüzde 7 barajını aşarak hazine yardımı almaya hak kazanmıştı. Bu nedenle ocak ayı içinde bu beş partiye hazine yardımı yapılacak.

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