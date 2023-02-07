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Yer: Kahramanmaraş- Elbistan! Depremde dehşete düşüren anlar

Kahramanmaraş'ta art arda 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem sonrası dehşet veren görüntülere her geçen saat bir yenisi daha ekleniyor. Kahramanmaraş Elbistan'da ikinci depremde binaların yıkılma anları saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

07.02.2023 - 11:07 |
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Depremin şiddetli vurduğu bölgelerden biri olan Kahramanmaraş Elbistan'dı. İlçede binaların çökme anı bir araç kamerası tarafından görüntülendi.

CNN Türk'ün haberine göre; araç kamerasından yansıyan bu görüntü. Sarsıntı sırasında yaşanan paniği ve ardından gelen yıkımı da gözler önüne seriyor. Binaların yıkılmasıyla yükselen büyük toz bulutu da yıkımın boyutunu ortaya koyuyor. İlçede birçok bina yıkılmış durumda. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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