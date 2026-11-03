Koku üzerine eve girildi! 5 gündür haber alınamayan baba ve 18 yaşındaki kızının cesedi bulundu

Haberin Devamı

Olay, Antakya ilçesi Sofular Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan müstakil evden gelen kokular üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İçeriden kilitli olan kapının kırılmasıyla eve giren itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, Mustafa Kural (54) ile kızı Havva Büşra Kural'ın (18) cansız bedeni ile karşılaştı. Ekipler tarafından yapılan araştırmada genç kızın psikolojik rahatsızlıkları olduğu ve evde kiracı oldukları öğrenildi. Baba ve kızının en son 5 gün önce görüldüğü tespit edildi. Vücutlarında herhangi bir yara bulunmayan baba ve kızının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Zehirlenme riskine karşı ekipler tarafından örnekler alınırken, baba ve kızının kesin ölüm nedeni otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Mahalleyi saran kokunun nedeninin baba ve kızının cansız bedenleri olduğunu ifade eden Selim Avcuman, "Bugün saat 14.30-15.00 sıralarında mahallede yoğun bir koku hissedilmesi üzerine günlerdir kendilerinden haber alınamayan baba ve kızı için ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından evde yapılan incelemede baba ve kızının cansız bedenlerine ulaşıldı. Mahallede gerçekten çok yoğun bir koku vardı. Kapı açıldıktan sonra mahalle sakinlerine ve ekiplere maske dağıtıldı. Herkes maske takmak zorunda kaldı. Hatta cenazeler evden çıkarılırken itfaiye ekiplerinin taktığı maskelerin bile kokuyu önlemekte yetersiz kaldığı söylendi. Baba ve kızının yaklaşık 3-4 gündür evde hayatını kaybetmiş halde bulunduğu değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.