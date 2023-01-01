Yeni yılda gözler TBMM'de... İşte sözleşmeli personele kadroda merak edilen detaylar

Meclis yeni yılda önemli yasal düzenlemeler için de yoğun bir mesai yapacak. TBMM, 1 haftalık aranın ardından 3 Ocak 2023'te yasama faaliyetlerine başlayacak. Yeni yılda sözleşmeli personele kadro verilmesi de öncelikler arasında yer alacak. 424 bin kişinin yararlanması beklenen düzenlemede 3 yıl çalışma şartı aranacak, 1 yıl da aday memurluk süreci olacak. Daha önceki düzenlemenin dışında tutulan 227 bin kişi ise doğrudan kadroya geçebilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yaklaşık 10 maddeden oluşan taslak metne AK Parti grubu tarafından son şekli verilecek.

Taslak metnin önümüzdeki hafta tamamlanarak teklif haline getirilmesi planlanıyor.

CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan ise yasal düzenleme ile ilgili olarak şu bilgileri aktardı: 424 bin kamu çalışanının faydalanması bekleniyor. 4-B kapsamında görev yapan 197 bin personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek. Sayıları 227 bin olan ve üç artı bir modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sözleşmeli sağlık çalışanları ve din görevlileri de süre aranmaksızın doğrudan kadroya alınacak. Bu kapsamda olan düzenlemede kadroya geçmek isteğe bağlı olacak. Kadroya geçmek istemeyenleri hakları görev bitene kadar korunacak. Ayrıca 4 yıldan az çalışanlar bu süreyi doldurduklarında nakillerini yaptırabilecek. Artık gözler AK Parti’nin Meclis grubuna çevrildi. 10 maddelik taslak düzenlemeye son hale gelmesiyle yürürlüğe girmesi bekleniyor.