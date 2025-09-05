Yeni yasaya göre malulen emeklilik şartları nelerdir?

Haberin Devamı

Yeni yasa kapsamında malulen emeklilik, iş gücü kaybına uğrayan bireylerin mağduriyetini gidermeyi amaçlayan önemli bir sosyal güvence sistemidir. Bu sistem, ister doğuştan engelli olsun ister çalışma hayatına başladıktan sonra engelli hale gelsin, en az yüzde 40 ve üzeri iş gücü kaybına sahip olan tüm çalışanlara erken emeklilik hakkı tanır. Ancak asıl malulen emeklilik için gerekli olan şart, çalışma gücünde en az %60 kayıp yaşanmasıdır. Bu koşulu sağlayan ve 1800 gün prim ödemesi bulunan bireyler, malullük aylığı alarak hayatlarına devam edebilir. Ayrıca engelli çocuğu olan annelere de erken emeklilik imkanı sunularak bu süreçte ek destek sağlanmıştır.

Malulen emeklilik nedir?

Malulen emeklilik, bir çalışanın yaşadığı iş gücü kaybı nedeniyle mevcut işinde çalışmasının zorlaşması veya imkansız hale gelmesi durumunda, bu mağduriyeti gidermek amacıyla oluşturulmuş bir emeklilik sistemidir. Bu sistem sayesinde, sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatını sürdüremeyen bireylere düzenli bir gelir sağlanarak yaşam standartlarını korumalarına yardımcı olunur.

1800 günle malulen emeklilik şartları nelerdir?

3600 günden emeklilik şartları nelerdir?

Yeni yasaya göre malulen emeklilik haklarından faydalanmak için bazı temel şartları yerine getirmek gerekiyor. Bu şartlar şunlar:

En az yüzde 60 iş gücü kaybı: Malulen emekli olabilmek için en önemli şart, kişinin çalışma gücünde en az yüzde 60 oranında bir kayıp olduğunu gösteren bir sağlık kurulu raporu almasıdır. Bu rapor, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yetkilendirilmiş bir hastaneden alınmalıdır.

Malulen emekli olabilmek için en önemli şart, kişinin çalışma gücünde en az yüzde 60 oranında bir kayıp olduğunu gösteren bir sağlık kurulu raporu almasıdır. Bu rapor, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yetkilendirilmiş bir hastaneden alınmalıdır. 1800 gün prim ödeme şartı: Malullük aylığına hak kazanabilmek için, kişinin SGK'ya başvuru yaptığı tarihte en az 1800 gün sigorta primi ödemiş olması gerekir.

Malullük aylığına hak kazanabilmek için, kişinin SGK'ya başvuru yaptığı tarihte en az 1800 gün sigorta primi ödemiş olması gerekir. SGK başvurusu: Engelli ya da malulen emeklilik işlemleri, diğer çalışanlarda olduğu gibi SGK tarafından yürütülür. Bu nedenle, emeklilik sürecini başlatmak için SGK'ya bizzat başvuruda bulunmak şarttır.

Bu ana şartların yanı sıra, yeni düzenlemeler engelli çocuğu olan annelere de erken emeklilik hakkı tanıyor. 01.10.2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, annenin toplam prim gün sayısına eklenerek emeklilik yaşına indirim yapılıyor. Bu ek düzenleme, sürekli bakıma muhtaç malul çocuğu olan annelere yönelik önemli bir sosyal destektir.